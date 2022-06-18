21 projeye Bakanlık desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısının değerlendirmelerinin tamamlandığını belirterek, "21 projeyi destekleme kararı aldık. Bu projelerin ekonomiye 16 milyar 500 milyon lira katma değer sağlamasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Varank, yazılı açıklamasında, Türkiye açısından stratejik öneme sahip orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'ndaki "Üretimde Yapısal Dönüşüm" çağrısının değerlendirmelerinin tamamlandığını bildirdi.
Makine sektörünün çağrıya yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Varank, bağımsız değerlendirme firmaları ile komisyon incelemesi ve komite değerlendirmesi olmak üzere titiz bir sürecin sona erdiğini ifade etti.
Değerlendirmeler sonucunda 21 projeyi destekleme kararı aldıklarını açıklayan Varank, şunları kaydetti:
"Bu 21 projenin, Ar-Ge büyüklüğü 87 milyon 500 bin lira, üretime yönelik yatırım harcaması büyüklüğü 2 milyar 66 milyon lira ve toplam proje büyüklüğü de yaklaşık 2 milyar 700 milyon lira düzeyinde oluştu. Projelerin tamamlanması ile 5 yıl içinde 16 milyar 500 milyon lira düzeyinde ekonomik katma değer sağlanmasını öngörüyoruz. Desteklenecek 21 proje ile pek çok yenilikçi ürünün geliştirilecek ve kritik ham maddeler üretilecek."
- "Türkiye için milli üretim teknolojileri geliştirilecek"
Varank, kritik ve katma değeri yüksek makine ve ham maddelerin, yerli ve milli imkanlarla üretileceğinin altını çizerek, projeler kapsamında geliştirilecek ürünler ile üretim altyapısında dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltılacağına dikkati çekti.
Tüm sektörler açısından hem yatırım bileşenlerinde ithalat bağımlılığının azaltılacağını hem de Türkiye için milli üretim teknolojilerinin geliştirileceğine işaret eden Varank, şu ifadelere yer verdi:
"Destek kapsamında sikloid redüktör, ısı değiştirici eşanjör, CNC işleme tezgahları, sanayi tipi yuvarlak örgü makinesi, soğutma cihazı kompresörü, eksenel fanlar, sınai robotlar, enjeksiyon makinaları, çelikten sürgülü valflar, savunma sanayisine yönelik ürünler, alüminyum, bakır, nikel esaslı çeşitli kritik metal sanayi ürünleri gibi katma değeri yüksek kritik ürün ve teknolojilere yönelik yatırımlar yapılacak."
Varank, Üretimde Yapısal Dönüşüm çağrısına yoğun ilgi gösteren makine sektörünün reel ekonomi için lokomotif rol üstlendiği belirterek, gıda, tekstil, mobilya, otomotiv, tarım, inşaat, nakliye, kimya, uzay-havacılık ve savunma sanayisi gibi sektörleri doğrudan etkilediğini bildirdi.
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