21 Ocak Salı günü Ankara'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?
21 Ocak Salı günü Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklamalar yaptı. İşte 21 Ocak Salı Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program kapsamında Ankara'da trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
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Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sorgulanıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, 21 Ocak Salı Başkent'te hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 21 Ocak Salı günü trafiğe kapalı olan yollar...
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ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Ankara Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle, saat 05.00'ten itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü, Tren Garı Kavşağı ile buraya bağlanan ve açılan yan varyantların alt geçit hariç tamamı, Ulaştırma Kavşağı'ndan Tren Garı Kavşağı'na bağlanan yan varyantın tamamı, Tren Garı Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın üst geçit hariç tamamı ve Ulaştırma Kavşağı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlanan yan varyantın tamamı, program sona erene kadar trafiğe kapatılacak.
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Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Hipodrom Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak.
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