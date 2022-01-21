Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

21 Ocak burç yorumları: Bugünkü günlük burç yorumları 2022 (yay, balık, ikizler, terazi)

21 Ocak burç yorumunuz bugün ne söylüyor? İşte Günlük burç yorumları

Haftalık ve günlük burç yorumları, en çok merak edilen konular arasında öne çıkıyor. Rümeysa Ergüden, 21 Ocak 2022 Cuma günü için günlük burç yorumları hakkında bilgi verdi. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu bugün ne söylüyor? Sağlık, iş ve aşk hayatınızda sizleri neler bekliyor? İşte, 21 Ocak 2022 Cuma bugünkü günlük burç yorumları...

21.01.2022 - 11:58 | Güncelleme: YAŞAM

  • Günlük burç yorumları, sağlık, kariyer ve aşk hayatı ile ilgili önemli bilgiler verir. Peki, günlük burç yorumlarınızı merak ediyor musunuz? Rümeysa Ergüden, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları hakkında bilgi verdi. 

    GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 21 OCAK 2022 

    Daha önceden düşünülmemiş davranışlarda bulunmak, stresli bir zaman yaratabilir. Bu, gururunuzun aksine hareket etmek anlamına gelse bile, geri çekilmeniz gereken konular olabilir. Bugün kendinize yapacağın en büyük kötülük inatçı olmaktır.  İşte, 21 Ocak 2022 Cuma gününe ilişkin haftalık ve günlük burç yorumları...

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Etrafınızın kalabalık olmasına dair ihtiyacınızı, stres atmanıza yardımcı olacak insanlarla ve projelerle zaman geçirerek gidermeye çalışabilirsiniz. Kariyer ve yaşam planınızla ilgili hedeflerinde daha ısrarcı olurken aynı zamanda neşenizi bulmaya, bağlantı kurmaya veya katkıda bulunmaya olan ilginiz de artıyor. Bu dönemde arkadaşlarınız ve gruplarınız üzerinde daha güçlü bir etkiniz var ve bu da ek olarak benlik saygınızı artırıyor.

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Makul hedefler belirleyerek hayatınıza daha fazlasını katmak için gereken şeylere sahipsiniz. Bunun yaparak sosyal itibarınızda veya profesyonel yaşamınıza daha fazla güç ve kişilik kazandıracaksınız. Egonuz ve kimliğiniz, başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğüne ve sorumluluklarınızı yerine getirme becerinizle yakından bağlıdır. Onaylanma ihtiyaçlarınız dengeli ve ılımlı olduğu sürece faydalı bir amaca hizmet edebilirler.

     

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi daha dışa dönük ve maceracı hissedebilirsiniz. Yakın zamana göre daha fazla zihinsel ve fiziksel keşif veya etkileşime yöneliyorsunuz. Ruhunuzu beslemek ve zihinsel deneyimlerinizi genişletmek güçlü bir dönem olduğu kadar alınmamış kararlarda neticeye varmak için de uygun bir zaman. İlgi çekici etkinlikler, kitaplar, kurslar, kültürel etkinlikler ve farklı fikir ve bakış açılarına sahip insanlarla bağlantılar odak noktanız olabilir.

    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayattan biraz daha fazlasını arzuluyor olabilirsiniz. Kendinizi kötü bir alışkanlıktan veya tutumdan kurtarabilir, daha fazla kişisel güç ve daha güçlü bir başarı duygusu kazanabilirsiniz. Hem içsel hem de dışsal değişiklikler, size büyüdüğünüzü, öğrendiğinizi ve dönüştüğünüzü hatırlatır. Yakın ilişkilere ve paylaşıma artan bir odaklanma olabilir veya finansal veya duygusal destek, bir süreliğine hayatınızda önemli bir konu olabilir.

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kişisel projeler ve bağlantılar kurmak için iyi olabilir. Bilgi veya becerileriniz yoluyla birilerine desteğinizi sunmaktan büyük memnuniyet duyabilirsiniz. Gelirinizi artırmak için yeni stratejiler geliştirebilirsiniz. Başkalarına, özellikle de bir sevgiliye olan ihtiyacınız ön plana çıkabilir. Başkalarının ihtiyaçlarına uyum sağlamak için normalden daha isteklisiniz. Bugün insanlarla etkileşimleriniz aracılığıyla kendinizi keşfediyorsunuz.

    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün enerjinizi tasarruflu kullanmak için arka planda kalma eğiliminde olsanız da, inandığınız şeyler adına adım atmak için uygun bir zaman. Özellikle günlük rutinlerinizi düzenlemek konusunda güzel başlangıçlar yapabilirsiniz. Hayatınızdaki programlar, alışkanlıklar ve düzen daha fazla önem kazanıyor ve hayatınızı daha sorunsuz bir çalışma düzenine sokmanıza yardımcı olacak ayrıntılarla ilgilenmek için özellikle yararlı olabilir.

     

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ruh halinizi yüksek tutmaya ve insanlarla daha yakından bağlantı kurmaya çalışın. Yaratıcı çabalar size romantik ilişkileriniz için ilham olabilir. Sizin için iyiye yol açan bütün olumlu şeyleri kutlamaya çalışın. İnsanlara ulaşmak ve destek istemek son derece normal bir şeydir ve şu an bazı konularda buna ihtiyacınız var. Şu anda yaptığınız bir şeyde çok iyi yeni anlam ve amaç bulabilirsiniz. Ne zaman önderlik edileceğine veya başkalarının bunu yapmasına izin vereceğine dair doğru fikirleriniz var.

    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün evinizin konforu ve ailenizin şefkatine çekilmek isteyebilirsiniz. Soy kökleriniz, karakterinizin çözülmeyen yanlarının ve ilişki kurma şekillerinizin altında yatan sebeplere işaret edebilir. güçlü hatırlatıcıları olabilir. Ev hayatınıza ve aile ilişkilerinize şifa, arınma ve düzen getiriyorsunuz. Aynı zamanda kalbinizde olanlarla yakın temas kurmanın ve zihinsel de olsa bir yuva kurmanın zamanıdır.. Bugün, ruhunuzu ve vizyonunuzu teşvik eden biriyle bağlantı kurabilirsiniz.

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.