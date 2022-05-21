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21 Mayıs Cumartesi günü TV yayın akışında hangi, dizi, film, programlar var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

21 Mayıs TV yayın akışında hangi, dizi, film, programlar var? Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

21.05.2022 - 13:17 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Yeni Gelin

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Baba

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 İntikam (Yabancı Sinema)

    01:30 İntikam (Yabancı Sinema)

    03:30 Üç Kuruş

  • KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Camdaki Kız

    03:00 Arda’nın Mutfağı

    04:45 Yabancı Damat

  • STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 İki Aile

    09:30 Çizgi Film Kuşağı

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Hayat Sevince Güzel (Yerli Sinema)

    16:30 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)

    21:50 Dipten Gelen (Yabancı Sinema)

    23:45 Sucu Kamil (Yerli Sinema)

    01:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    03:15 İki Aile

    05:00 Güzel Köylü

  • ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Kuruluş Osman

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Kardeşlerim

    13:00 Hakim

    16:00 Yalnız Kurt

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Tolkien (Yabancı Sinema)

    02:30 Hakim

    05:30 Kuruluş Osman

  • FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Memet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 İyilik

    16:00 Mahkum

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 İyilik

    23:00 Mahkum

    02:00 Yasak Elma

    04:00 Kamera Arkası

    04:45 Her Yerde Sen

    06:00 Aşk Yeniden

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