21 Mart anlık ve canlı verilerle 1 Euro ne kadar? Euro kuru sorgulama ekranı!

Gün içinde en yüksek 16,42 olan Euro kuru %0,24 artışla güne başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 21 Mart 2022 Pazartesi günü itibarıyla güncel euro kuru...

21 MART ANLIK VE CANLI EURO KURU

21 Mart saat 11.40 itibarıyla 1 euro 16,38 liradan işlem görüyor.