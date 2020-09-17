VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) kuruluş ilkeleri gereğince özellikle Türkçe'de ilk kez yayımlanan ve her dönem okunan yapıtları kitapseverlerle buluşturuyor. '21 Kedide Sanat Tarihi' adlı eser de bunlardan biri ve şu sıralar VBKY’nin en çok satan kitabı olarak öne çıkıyor.
Türkçe'ye kazandırılan kitabın çevirisini Ebru Berrin Alpay, illüstratörlüğünü ise Nia Gould yaptı. Her yaşatan sanatseverin ilgisini çeken bu eğlenceli ve öğretici çalışma, okuru, kedi illüstrasyonları eşliğinde sanat tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. Sanat akımlarının ortaya çıkış öykülerinin ve akımlara ilişkin önemli detayların sıralandığı kitaptaki anlatım, Antik Mısır ile başlıyor ve Genç Britanyalı sanatçılara kadar ulaşıyor. Sanattan bilime, düşünceden edebiyata kadar hemen her alanda bir yükseliş dönemi olan Rönesans'ta sanatçı, Orta Çağ’ın kasvetli ve baskıcı anlayışından sıyrılmaya çalıştı. Perspektifi keşfetti, gerçeğe uygun resim anlayışını benimsedi. Johannes Vermeer ile Leonardo da Vinci gibi usta isimler bu dönemde yaşadı. 'İnci Küpeli Kız' tablosu Hollandalı ressam Vermeer'in başyapıtı olarak kabul ediliyor.
Büyülü Gerçekçilik'in en iyi bilinen temsilcilerinden Frida Kahlo, var olduğunu hissettiği simgesel bir gerçekliği temsilen, çıplak gerçeklik ile fantastik unsurları buluştururdu. Mekânı büken, sembolleri kullanan sanatçılar kendilerini Sürrealist sanatçılardan ayrı konumlandırırken, çalışmalarda gerçeğe sadık olanla düşsel olan bir araya getirilirdi. Pop Art sanatçılarının çoğu serigrafi gibi mekanik tekniklere yöneldi. Çizgi romanlar ve reklamlardan beslenen sanatçılar çalışmalarında logo, konuşma balonu, cesur ve parlak renkler kullandı. 1960’larda akıma dönüşen Pop Art o yıllarda eleştirmenler tarafından alçak kültürün yüksek sanatmış gibi sunulması olarak düşünüldü. Akımın en önemli temsilcisi, "Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak" sözleriyle tarihe geçen Andy Warhol'dur.
'21 Kedide Sanat Tarihi'nin finalinde ise akımlar ve sanatçıları minamalist bir şekilde özetleyen Kedigiller Tarih Cetveli adında bir tablo yer alıyor. Birçok medeniyette simgeleştirilen kedileri bu kitapta sanatın her haliyle görmek mümkün.
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