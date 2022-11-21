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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı: 21 Kasım 2022 Pazartesi

Bu haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21 Kasım Pazartesi günü 21:30'da gerçekleştirildi. Canlı yayında izlenebilen çekiliş sonucunda kazanan numaralar belli oldu. İşte, 21 Kasım Pazartesi Sayısal Loto sonuçları...

Giriş: 21.11.2022 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Kasım 2022 Pazartesi Sayısal loto kazanan numaralar, Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası

Çılgın Sayısal Loto çekimleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango tarafından paylaşılıyor. Haftanın ilk gününde Sayısal Loto sonucu 21:30'da açıklandı. İşte, 21 Kasım Pazartesi Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

21 KASIM 2022 PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8-29-54-65-76-87-25(joker)

Süper star numarası:46

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

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