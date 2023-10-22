Reytinglerde Cumartesi yarışı! 21 Ekim reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 21 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. Özellikle dün yeni sezon ilk bölümüyle ekrana gelen Güldür Güldür Show rakiplerini zirve yarışında zorladı. Gönül Dağı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reyting sıralamasında öne çıkarken milli yas nedeniyle birçok yapım ekrana gelmedi. İşte 21 Ekim reyting sonuçları...
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Reyting sonuçları 21 Ekim Cumartesi yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam milli yasın son günü olduğu için birçok yapım ekrana gelmezken Gönül Dağı dizisi ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
Hemen belirtelim ki 21 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel listeyi sizlerle paylaşacağız.
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21 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI
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21 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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