Reyting sonuçları 21 Ekim Cumartesi yani geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam milli yasın son günü olduğu için birçok yapım ekrana gelmezken Gönül Dağı dizisi ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki 21 Ekim reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında güncel listeyi sizlerle paylaşacağız.