21. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başlıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına TOFAŞ Spor Salonu'nda 15-18 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvaya TOFAŞ, Fenerbahçe Beko, Galatasaray NEF, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol takımları katılacak.
Hazırlık turnuvasının bilet satışları biletix.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Satışlara turnuva döneminde TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden de devam edilecek. Turnuvanın 4 günü için de bilet satışları günlük olarak ayrı ayrı yapılacak. Maçlık bilet satışı olmayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıkladığı tedbirlerin uygulanacağı, salon kapasitesinin yüzde 50'si kadar seyircinin alınacağı turnuvada tüm maçlar, TOFAŞ Spor Kulübünün YouTube sayfasından canlı yayımlanacak.
- Cevat Soydaş
Eski milli basketbolcu Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giyme başarısı gösterdi.
Sırasıyla Eskişehir Güllük, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı.
1975-1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ formasını taşıyan Soydaş, 221 maç ile TOFAŞ tarihinde en çok maç oynayan 5. oyuncu ve attığı 3 bin 498 sayı ile de Murat Konuk'un ardından en çok sayı kaydeden 2. oyuncu olma özelliğini taşıyor.
Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.
- Maç programı
A Grubu'nda TOFAŞ, Gaziantep Basketbol ve Galatasaray NEF, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Beko, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji yer alıyor.
Turnuvanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji
19.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol
16 Eylül Perşembe:
16.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom
19.00 Galatasaray NEF-TOFAŞ
17 Eylül Cuma:
16.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko
19.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray NEF
18 Eylül Cumartesi:
12.00 A Grubu 3'üncüsü-B Grubu 3'üncüsü
15.00 A Grubu 2'ncisi-B Grubu 2'ncisi
18.00 A Grubu 1'incisi-B Grubu 1'incisi
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