21 bölgedeki oteller depremzedelere açıldı

Depremi öğrenir öğrenmez TÜROFED yönetimi olarak bir araya geldiklerini ve destek konusunda çalışmalara başladıklarını anlatan Çorabatır, konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile değerlendirdiklerini kaydetti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Türkiye'nin büyük bir felaket yaşadığını ve bu durum karşısında turizmciler olarak ellerinden gelen desteği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"ÖNCEKİ GÜNDEN İTİBAREN DEPREMZEDELERİ ALMAYA BAŞLADIK"

Bu doğrultuda depremzedelerin ağırlanacağı otellerin belirlenmesi yönünde çalışma yaptıklarını anlatan Çorabatır, "Gaziantep, Diyarbakır başta olmak üzere Adana, Kapadokya bölgesi, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, İzmir, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu ve Samsun'da açık otellerimizde belirli kontenjan ayırarak, kapalı otellerimizi açarak önceki günden itibaren depremzedeleri almaya başladık" diye konuştu.

"ÇOĞU VATANDAŞ İLLERİNDEN ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Çoğu vatandaşın bölgelerinden, illerinden çıkmak istemediğini, o nedenle Gaziantep ve Diyarbakır'daki otellere yönlendirdiklerini dile getiren Çorabatır, bu bölgedeki otellerin de tedbir amaçlı olarak yapı denetimi kontrolünden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

DEPREMZEDELERİN AFAD VE VALİLİKLERE BAŞVURMALARI GEREKİYOR

TÜROFED Başkanı Çorabatır, kalacak yeri olmayan depremzedelere AFAD ve Valiliklere giderek başvuru yapmaları çağrısında bulundu. AFAD ve Valiliklerin koordinesinde depremzedelerin otellere yönlendirildiğine işaret eden Çorabatır, şunları söyledi: