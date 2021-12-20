İstanbullu öğrencilerin gündeminde 21 Aralık Salı günü kar tatili konusu var. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji, İstanbul'da bu akşam itibarıyla düşmeye başlayacak hava sıcaklıklarını ve kuvvetli rüzgar uyarısını İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul'da eğitim gören milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kar tatili ile ilgili son durum...