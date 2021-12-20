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21 Aralık Salı İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul kar tatili

21 Aralık Salı İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuyla Marmara Bölgesi ve Batı Karadeniz başta olmak üzere ülke genelinde etkili olacak kuvvetli kar yağışı, rüzgar ve düşük hava sıcaklıkları gündemde. 21 Aralık Salı günü İstanbul'da okula gidecek olan öğrenciler yarın İstanbul için kar tatili olup olmayacağını araştırıyor. 21 Aralık Salı İstanbul'da okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okul var mı?

20.12.2021 - 17:50 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İstanbullu öğrencilerin gündeminde 21 Aralık Salı günü kar tatili konusu var. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji, İstanbul'da bu akşam itibarıyla düşmeye başlayacak hava sıcaklıklarını ve kuvvetli rüzgar uyarısını İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul'da eğitim gören milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren kar tatili ile ilgili son durum... 

  • İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Meteoroloji'ye göre İstanbul'da bu gece yarısı itibarıyla hızla düşmeye başlayacak olan hava sıcaklıkları sabaha karşı -2 dereceyi görecek. 21 Aralık Salı günü İstanbul'da rüzgarın hızı saatte 26 kilometreyi kulacak. 

  • İstanbul Valiliği, İstanbul'da kar yağışı, rüzgar ve zorlu hava şartları nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul'da okulların tatil edilmesine ilişkin bir açıklama yayınlanırsa haberimizden öğrenebilirsiniz. 

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