GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?

Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kuzey yarımkürede Bu yıl yani 2023 kış gündönümü 21 Aralık Perşembe'yi 22 Aralık Cuma'ya bağlayan gece Türkiye saati ile saat 03.28'de Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle yaşanacak.

Türkiye'de ise 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Sinop’ta, en kısa gece ise 14 saat ile Güney’deki Hatay’da gözlemlenecek.