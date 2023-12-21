Yılın en uzun gecesine giriyoruz! 21 Aralık kış gündönümü saati belli oldu
21 Aralık kış gündönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da yakından izleniyor. Gün dönümü Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla denk gelmesi ile gerçekleştiği için her yıl farklı saatte meydana geliyor. Ayrıca bazı yıllar 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bazı yıllarda ise 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan gece gerçekleşiyor. Peki, bu yıl 21 Aralık gündönümü en uzun gece ne zaman yaşanacak? 21 Aralık kış gündönümünde neler olur? İşte merak edilen detaylar ve 2023 kış gündönümü saati...
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Günler ne zaman uzayacak? Havaların soğuması ve erken kararmaya başmasıyla birlikte bu sorunun cevabı da araştırılıyor. Bilindiği üzere kış gündönümüyle birlikte en yılın en uzun gecesi yaşanır ve günler uzamaya başlar. Peki, günler ne zaman uzamaya başlar? En uzun gece ne zaman? İşte 2023 kış gündönümü tarihi...
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GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAR?
Günler ne zaman uzayacak sorusunun bilimsel açıklamasına göre, 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bu tarihten itibaren geceler kısalarak gündüz süresi uzamaya başlar ve bu süreç 21 Haziran'a kadar devam eder.
EN UZUN GECE NE ZAMAN?
Kuzey yarımkürede Bu yıl yani 2023 kış gündönümü 21 Aralık Perşembe'yi 22 Aralık Cuma'ya bağlayan gece Türkiye saati ile saat 03.28'de Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla gelmesiyle yaşanacak.
Türkiye'de ise 21 Aralık'ı 22 Aralık'a bağlayan en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Sinop’ta, en kısa gece ise 14 saat ile Güney’deki Hatay’da gözlemlenecek.
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21 ARALIK KIŞ GÜNDÖNÜMÜ'NDE NE OLUR!
21 Aralık tarihinde şu olaylar da yaşanır;
Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.
Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.
Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.
Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.
Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.
Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.
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Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.
Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir.
Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.
Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir.
Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.
Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır.
En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor