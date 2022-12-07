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Haberler Sağlık

"2030 yılında kanserli hasta sayısı 4 kat fazla olacak"

Kanser artışına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, 2017 yılında kanserin dünyada bir numaralı ölüm sebebi haline geldiğini vurguladı. Karaca, "Kanser hastalığında yükseliş trendi bu şekilde ilerlerse, atlattığımız Covid-19 pandemisi gibi kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki 2030 yılında geldiğimizde kanserli hasta sayısı maalesef günümüzdekinden 4 kat daha fazla olacak. Dolayısıyla bizim kanser hastalıklarıyla ilgili gereken önlemleri bugünden almamız lazım" dedi

Giriş: 07.12.2022 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

Uzmanlara göre kanserden kaynaklı ölümler, 2017 yılında, kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölüm sayısını geçerek, birinci sıraya yükseldi. Kanser hastalığındaki artışın, endüstriyel ürünlerle beslenmek ve insan yaşamının uzamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Türkiye en sık görülen kanser türleri arasında kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanseri yer alıyor. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca'ya göre kanser hastalığında erken teşhis, tarama ve tedavi yöntemlerinde gelişme olmazsa hasta sayısının gelecek yıllarda artacağını belirtiyor.

GELECEKTE KANSER PANDEMİSİNDEN BAHSEDECEĞİZ

Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, onkolojik hastalıkların tüm dünyada artış gösterdiğini belirterek, "2007 ile 2010'lu yıllara baktığımızda, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre kalp ve damar hastalıkları ölümlerde birinci sıradaydı. 2017 yılına geldiğimizde artık onkolojik hastalıklar yani kanser, maalesef dünyada bir numaralı ölüm sebebi oldu. Hatta trend bu şekilde ilerlerse biz Covid-19 pandemisinden çıktık ama kanser pandemisinden bahsetmek mümkün hale gelebilir. İstatistiklere baktığımızda görüyoruz ki, 2030 yılına geldiğimizde kanser maalesef 4 kat artacak. Dolayısıyla kanser hastalığıyla ilgili önlemleri bugünden almamız lazım. Erken tanı, tarama ve tedavi yöntemlerinde iyileşme gerekiyor. Dolayısıyla kanser önümüzdeki 10 yılda hayatımızda çok büyük rol oynayacak" dedi.

ERKEN TANI YÖNTEMLERİNDE ÜLKEMİZDE İYİ DURUMDAYIZ

Kanserde en önemli tedavi yönteminin erken tanı olduğunu belirten Prof. Dr. Karaca, "Erken tanı konulan kanser tedavi edilebilir. Dünyada 3 tür taranabilen kanser var. Meme, rahim ve kalın bağırsak kanseri. Bu kanserler taranabiliyor. Taramak demek, hastalık olmadan sadece risk grubunda olanları tespit ederek, yüzde 50'sini ortadan kaldırabilirsiniz. Ülkemizde erken tanı yöntemlerinde iyi durumdayız. Yeter ki bu işe inanalım ve taramayı ciddiye alalım. 2030 yılındaki kanser türlerini bugünden öngörmek çok zor. Ülkemiz için konuşmak gerekirse kadınlarda bir numarada meme kanseri var. Ülkemizde 8 kadından birinin meme kanseri olduğunu biliyoruz. Erkeklerde de maalesef akciğer kanseri. Akciğer kanserinin en önemli sebebi sigara. Tütün ve tütün ürünlerinden vazgeçtiğimizde, akciğer kanserinin dramatik şekilde düştüğünü görüyoruz. Kadınlar ise meme kanseri için taramalarını mutlaka yaptırmalılar" diye konuştu.

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