Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısına dair göstergeler netleşiyor. Açıklanan verilere göre Eylül ayında enflasyon, beklentilerin oldukça üzerinde çıkarak yüzde 3,23 oldu. Böylece 16 aylık düşüş eğilimi sona erdi ve enflasyonda yeniden yükseliş kaydedildi. Öte yandan, Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankasının piyasa katılımcıları ile gerçekleştirdiği beklenti anketinde yüzde 29,86, Anadolu Ajansının ekonomistlerle yaptığı ankette ise yüzde 30,09 öngörüldü. Peki, tüm bu veriler eşliğinde 2026 Ocak ayı memur ve emekli maaşlarına yüzde kaç zam gelmesi bekleniyor?