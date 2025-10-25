2026 Ocak ayına geri sayım başladı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz dönemde en düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 16.881 TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise enflasyonun 16 ay sonra Eylül'de yükselişle geçmesiyle en düşük emekli maaşına ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Peki, 2026 yılında emeklilere uygulanacak zam oranı ne kadar olacak?