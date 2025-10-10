2026 LGS ne zaman? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı?
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen bu merkezi sınav, 8. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. Sınavla öğrenci kabul eden liselere girmek isteyen adaylar, gelecek yıl yapılacak LGS'nin tarihini araştırıyor. Peki, 2026 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? MEB'in yayımladığı sınav takvimine göre LGS hangi tarihte yapılacak?
2026 yılında liseye geçiş yapacak binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velisi, LGS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılacak resmi duyuru beklenirken, birçok kişi “2026 LGS ne zaman yapılacak?” ve “Başvurular hangi tarihte başlayacak?” sorularının yanıtını merak ediyor. MEB’in açıklayacağı LGS takvimiyle birlikte hem başvuru süreci hem de sınav tarihi belli olacak. İşte detaylar...
2026 LGS NE ZAMAN?
2026 LGS sınavına ilişkin resmi tarih henüz duyurulmadı. Ancak sınavın her yıl olduğu gibi Haziran ayında yapılması öngörülüyor.
Okulların 26 Haziran 2026 Cuma günü tatile gireceği göz önüne alındığında, sınavın bu tarihten önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tarih açıklandığında, detaylar haberimizde yer verilecektir.
2026 LGS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 LGS’ye ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 15 Haziran 2025’te yapılan merkezi sınav için başvurular, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yıl da benzer şekilde, başvuru sürecinin Nisan ayında başlaması öngörülüyor.