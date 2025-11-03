TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerini duyurmasının ardından, 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı netleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte 2026 MTV kayıt ücreti de belirlenmiş oldu. İşte, 2026 yılında geçerli olacak MTV kayıt ücreti.