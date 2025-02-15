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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2025 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak - İş-Yaşam Haberleri

        2025 yılının geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacak

        Mükelleflerin, bu yıla ilişkin hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:09
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        Enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 582 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Tebliğle, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi sürecine ilişkin düzenleme yapıldı.

        İlgili kanun gereği, geçici vergi dönemleri dahil, öngörülen şartların oluştuğu dönemlerde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince enflasyon düzeltmesi yapılması zorunlu bulunuyor.

        Bakanlığın bu konuda düzenleme yapma yetkisi bulunuyor.

        Yeni tebliğle bakanlık söz konusu yetkisini kullanarak, şartların gerçekleşmesi halinde 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda kapsam dahilindeki mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılmamasını sağladı.

        Enflasyon düzeltmesi yapılmayacak dönemlere ilişkin verilecek geçici gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin ekine bilanço da eklenmeyecek.

        Altın ve gümüş alım satımı yapanlar kapsam dışında

        Öte yandan, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükelleflerin şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunuyor. Bu nedenle söz konusu mükellefler 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

        Düzenleme, 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançoların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasını kapsamıyor. Kapsam dahilindeki tüm mükellefler tarafından 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolar için enflasyon düzeltmesi gerekiyor.

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