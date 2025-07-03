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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Temmuz zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam geldi, kaç TL'ye yükseldi?

        2025 Temmuz zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam geldi?

        2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam oranı da kesinleşti. Memur maaş katsayısına endeksli olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti de bu zam oranına paralel olarak arttı. Böylece, Temmuz zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretine de zam geldi. Peki, 2025 Temmuz itibarıyla bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, artış oranı yüzde kaç? İşte, güncel zam oranıyla birlikte yeni bedelli askerlik ücreti…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 10:52 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:52
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        • 1

          6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla memur ve emekli memur maaş zammı da netlik kazandı. Memur maaş kat sayısına bağlı olan bedelli askerlik ücreti de memur zam oranı doğrultusunda arttı. Peki, 2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam geldi? İşte, zamlı bedelli askerlik ücreti...

        • 2

          OCAK-HAZİRAN ARASI DÖNEMDE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

          2025 yılının ilk 6 ayı için MSB tarafından bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanıyor.

        • 3

          2025 TEMMUZ ZAMLI BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon belli oldu ve bu kapsamda memur ve emekli memur maaşları da açıklandı; memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücretinin 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıkması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

        • 4

          BEDELLİ ASKERLİK NASIL HESAPLANIYOR?

          Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Örneğin; 2024 Aralık ayında Temmuz-Aralık enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emekli memurlara yüzde 11,55 oranında zam yapıldı. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin TL'ye çıktı.

          Ocak-Haziran arası enflasyonun belirlenmesi ile emekli ve memur maaş zam oranı da netleşecek böylece bu oranda bedelli askerlik ücretine zam gelecek.

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