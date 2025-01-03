Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025 Ocak?
Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları da büyük oranda belli oldu. İşte 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları...
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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Peki, "2025 Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2025 öğretmen maaşları...
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MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.
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2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Öğretmen (8/1):
2024: 41.580 TL
2025: 46.378 TL
Öğretmen (1/4):
2024: 26.374 TL
2025: 29.418 TL
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ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşlar Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek.