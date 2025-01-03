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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 OCAK ÖĞRETMEN MAAŞLARI | Öğretmen maaşı ne kadar oldu, uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?

        Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025 Ocak?

        Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz arası için toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ve 6 aylık enflasyon farkı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları da büyük oranda belli oldu. İşte 2025 Ocak öğretmen maaş zammı ile başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:53
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        • 1

          Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Peki, "2025 Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2025 öğretmen maaşları...

        • 2

          MEMUR MAAŞI ZAMMI BELLİ OLDU!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜK), Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Böylece ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

          SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 15,75; emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapılacak.

        • 3

          2025 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

          Öğretmen (8/1):

          2024: 41.580 TL

          2025: 46.378 TL

          Öğretmen (1/4):

          2024: 26.374 TL

          2025: 29.418 TL

        • 4

          ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

          Zamlı maaşlar Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Memur maaşı ödeme günleri bu noktada takip edilecek.

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