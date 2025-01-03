Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zam oranları belli oldu. Çalışılan yıl, unvan ve kıdeme göre değişkenlik gösteren öğretmen maaşlarına, 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre belirlenmektedir. Peki, "2025 Ocak öğretmen maaşı ne kadar oldu? Uzman öğretmen maaşına yüzde kaç zam geldi?" İşte 2025 öğretmen maaşları...