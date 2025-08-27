2025 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin İslamiyet'teki yeri nedir?
Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla ihya edilen anlamlı gecelerden biridir. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine tekabül eder. Mü'minler bu geceyi ibadetle, dua ve Kur'an tilavetiyle geçirmek; camilerde mevlid okumak, Peygamberimizin hayatı ve insanlığa getirdiği mesajlar üzerinde derinlemesine durmak suretiyle değerlendirir. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Mevlid Kandili tarihi...
Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için kutlanan en özel gecelerden biridir. Bu gece boyunca camilerde ve evlerde Kur’an okunur, dualar edilir; Hz. Muhammed'in hayatı, ahlaki örnekliği ve insanlığa kazandırdığı değerler üzerinde durulur. Peki, 2025’te Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte ayrıntılar...
2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.
MEVLİD KANDİLİ'NİN İSLAMİYET'TEKİ YERİ NEDİR?
Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.
Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.
O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.
MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.
Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.
Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.