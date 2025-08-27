Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025 Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, anlamı ve önemi nedir, Mevlid Kandilinde ne oldu?

        2025 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin İslamiyet'teki yeri nedir?

        Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğumunu anmak amacıyla ihya edilen anlamlı gecelerden biridir. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine tekabül eder. Mü'minler bu geceyi ibadetle, dua ve Kur'an tilavetiyle geçirmek; camilerde mevlid okumak, Peygamberimizin hayatı ve insanlığa getirdiği mesajlar üzerinde derinlemesine durmak suretiyle değerlendirir. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Mevlid Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 17:34 Güncelleme: 27.08.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için kutlanan en özel gecelerden biridir. Bu gece boyunca camilerde ve evlerde Kur’an okunur, dualar edilir; Hz. Muhammed'in hayatı, ahlaki örnekliği ve insanlığa kazandırdığı değerler üzerinde durulur. Peki, 2025’te Mevlid Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte ayrıntılar...

        • 2

          2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

          Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

        • 3

          MEVLİD KANDİLİ'NİN İSLAMİYET'TEKİ YERİ NEDİR?

          Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

          Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

        • 4

          Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.

          O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

          Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

        • 5

          MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

          Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

          Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

          Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        İspanya'da binlerce kişi 120 ton domatesi birbirine attı
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Kairat Almatı: En uzak deplasman!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Carlos Cuesta ısrarı!
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        Eşinin kim olduğu merak konusu oldu
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        Habertürk Anasayfa