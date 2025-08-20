Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2025 Mevlid Kandili: Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor, hangi tarihte idrak edilecek?

        Mevlid kandili için geri sayım başladı: 2025 Mevlid Kandili ne zaman?

        Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed'in doğum günü olarak kabul edilen ve Rebiülevvel ayının 12. gecesinde idrak edilen mübarek bir gecedir. Bu gece, Müslümanlar için rahmet, bereket ve manevi arınma fırsatı olarak görülür. İnsanlar camilerde ve evlerde mevlid programları düzenler, Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir ve Peygamber'in hayatı, ahlakı ve insanlığa kattığı değerler hatırlanır. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, detaylar...

        Giriş: 20.08.2025 - 17:02 Güncelleme: 20.08.2025 - 17:02
        • 1

          Mevlid Kandili, İslam dünyasında Hz. Muhammed’in doğumunu anmak için kutlanan önemli gecelerden biridir ve Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelir. Müslümanlar bu geceyi ibadet, dua ve Kur’an tilavetiyle değerlendirir; camilerde mevlid okunur ve Peygamberimizin hayatı, insanlığa getirdiği mesajlar üzerinde durulur. Peki, bu sene Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, 2025 Mevlid Kandili tarihi...

        • 2

          2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

          Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

        • 3

          MEVLİD KANDİLİ'NİN İSLAMİYET'TEKİ YERİ NEDİR?

          Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

          Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Sözlük anlamı "doğum yeri ve zamanı" olan mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

        • 4

          Kelime anlamı doğum zamanı olan mevlid, Kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır.

          O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

          Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

        • 5

          MEVLİD KANDİLİ'NDE NE OLDU?

          Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili, iki cihan güneşi alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür.

          Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olarak adlandırılan Mevlid Gecesi, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir ve İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alır.

          Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

