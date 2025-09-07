Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç tarihi belli mi?

        2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu sınavı 7 Eylül 2025 itibarıyla tamamlandı. Sınava giren binlerce memur adayı heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, 2025 KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 12:04 Güncelleme: 07.09.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Sınava katılan on binlerce aday şimdi gözlerini sonuçların ilan edileceği tarihe çevirmiş durumda. Peki, 2025 KPSS A Grubu "Genel Yetenek-Genel Kültür" sınav sonuçları hangi gün açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        • 2

          2025 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Sınav sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma tarihinde ilan edilecek.

        • 3

          2025 KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 13 Eylül 2025 tarihinde saat 10.15'te; KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı ise 14 Eylül 2025 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Japonya Başbakanı istifa edecek
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Beşiktaş'ta Carrasco transferi rafa kalktı!
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Habertürk Anasayfa