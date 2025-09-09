Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonucu ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi

        2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturum sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

        ÖSYM, 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi'nin iki oturumu 13 Eylül Cumartesi bugün saat 10.15 ve 14.45 olmak üzere binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarında sınava giren vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuç tarihi nedir? İşte, detaylar...

        Giriş: 09.09.2025 - 14:49 Güncelleme: 09.09.2025 - 14:50
        • 1

          2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), ve 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) tamamlandı. Şimdi binlerce adayın gözü sınav sonuç tarihine döndü. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sonuç tarihi nedir?

        • 2

          2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          KPSS GENEL YETENEK-KÜLTÜR SINAVI TAMAMLANDI

          ÖSYM, 402 bin 105 adayın başvurduğu Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de tamamlandı.

          Türkiye'nin 81 ili ve Lefkoşa'da 135 sınav merkezinde uygulanan oturumda, adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika verildi. Saat 10.15'te başlayan oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

          Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 402 bin 105 aday başvurdu. Adaylardan 223 bin 757'sini kadın, 178 bin 348'sini erkek oluşturuyor.

