        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül temettü takvimi: Eylül ayında şirket hisse başına temettü ödeyecek, temettü ne zaman hesaba geçecek, miktarı belli mi?

        Eylül temettü takvimi yayınlandı: Eylül ayında kaç şirket hisse başına temettü ödeyecek?

        2025 Eylül ayı yatırımcılar için hareketli geçecek. Bu dönemde toplam 16 şirket, yılın belirli dönemlerinde elde ettikleri kârın bir kısmını hissedarlarıyla paylaşma kararı aldı. Temettü ödemeleri, şirketlerin finansal performansına ve dağıtım politikalarına bağlı olarak farklı tutarlarda gerçekleşecek. İşte Eylül ayında açıklanan güncel temettü takvimi ve detaylar…

        Giriş: 21.08.2025 - 13:39 Güncelleme: 21.08.2025 - 13:51
        • 1

          Eylül temettü takvimi yayınlandı. Eylül ayı boyunca 16 firma, kâr paylarının bir kısmını temettü olarak dağıtmaya karar verdi. Hisse başına yapılacak temettü ödemesi, firmalara göre farklılık gösteriyor. İşte, 2025 Eylül temettü takvimi...

        • 2

          2025 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

          Şirket adı: Doğan Sirketler Grubu Holding A.Ş.

          BIST kodu: DOHOL

          Temettü tutarı: 0,2598 TL

          Tarihi: 01.09.2025

        • 3

          Şirket adı: Türk Hava Yolları A.O.

          BIST kodu: THYAO

          Temettü tutarı: 2,9257 TL

          Tarihi: 02.09.2025

        • 4

          Şirket adı: Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PNLSN

          Temettü tutarı: 0,1492 TL

          Tarihi: 03.09.2025

        • 5

          Şirket adı: Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.

          BIST kodu: BIMAS

          Temettü tutarı: 3,4000 TL

          Tarihi: 17.09.2025

        • 6

          Şirket adı: Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.

          BIST kodu: ESCAR

          Temettü tutarı: 0,1020 TL

          Tarihi: 22.09.2025

        • 7

          Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALKLC

          Temettü tutarı: 0,0069 TL

          Tarihi: 22.09.2025

        • 8

          Şirket adı: Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.

          BIST kodu: MACKO

          Temettü tutarı: 0,4675 TL

          Tarihi: 02.06.2025

        • 9

          Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: DESA

          Temettü tutarı: 0,0612 TL

          Tarihi: 25.09.2025

        • 10

          Şirket adı: Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.

          BIST kodu: ADEL

          Temettü tutarı: 0,4907 TL

          Tarihi: 26.09.2025

        • 11

          Şirket adı: Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.

          BIST kodu: LKMNH

          Temettü tutarı: 0,1771 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 12

          Şirket adı: Pc İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: PCILT

          Temettü tutarı: 0,7182 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 13

          Şirket adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

          BIST kodu: OFSYM

          Temettü tutarı: 0,3552 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 14

          Şirket adı: Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş.

          BIST kodu: SUMAS

          Temettü tutarı: 1,7070 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 15

          Şirket adı: Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

          BIST kodu: TUPRS

          Temettü tutarı: 6,3084 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 16

          Şirket adı: Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

          BIST kodu: ZRGYO

          Temettü tutarı: 0,0611 TL

          Tarihi: 30.09.2025

        • 17

          Şirket adı: Alfa Solar Enerji San. ve Tic. A.Ş.

          BIST kodu: ALFAS

          Temettü tutarı: 0,1386 TL

          Tarihi: 30.09.2025

