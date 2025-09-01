2025 Eylül ayına ilişkin temettü takvimi duyuruldu. Bu ay toplamda 16 şirket, elde ettikleri kârın belirli bir bölümünü yatırımcılarına temettü olarak dağıtmayı planlıyor. Şirketlerin hisse başına ödeyeceği temettü tutarları ise farklılık gösteriyor. İşte Eylül 2025 temettü takvimi ve ayrıntılar…