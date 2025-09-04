Habertürk
        Eylül SED ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? SED ödemeleri sorgulama ekranı

        Her ay ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına destek amacıyla sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, 2025 Eylül ayında da hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu ödemeler, memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda zamlı şekilde hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Peki, 2025 Eylül SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak? İşte ödemelere dair tüm ayrıntılar ve SED sorgulama ekranı…

        Giriş: 04.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 04.09.2025 - 19:11
          Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ya da ekonomik açıdan güçlük yaşayan ailelere yönelik sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin Eylül ayı takvimi merak konusu oldu. Memur maaş katsayısındaki artışın ardından zamlı şekilde yatırılmaya devam eden destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Peki, Eylül ayı SED ödemeleri hangi tarihte yapılacak ve güncellenen destek tutarları ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar…

          ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

          SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.

          2025 EYLÜL SED ÖDEMELERİ YATTI MI?

          Eylül SED ödemelerinin ayın 20'ine kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Ağustos ayında SED ödemeleri 15 Ağustos 2025 tarihinde hesaplara yatırılmıştı.

          SED ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          AĞUSTOS AYINDA 1 MİLYAR 417 MİLYON TL TUTAR ÖDENDİ

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirterek, bu kapsamda ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

          KİMLER SED DESTEĞİ ALABİLİR?

          Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

          -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

          -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

          -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

          -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

          Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

