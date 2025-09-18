Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Eylül enflasyonu ne olacak, beklenti ne yönde?

        2025 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Temmuz ve Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından yılın ikinci yarısına yönelik ekonomik görünüm şekillenmeye devam ediyor. Şimdi ise gözler, TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı verilerine çevrilmiş durumda. 15 aydır düşüş trendini sürdüren enflasyonun, Eylül ayında da aynı ivmeyi koruması öngörülüyor. Peki, 2025 Eylül enflasyon verileri hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 11:17 Güncelleme: 18.09.2025 - 11:17
        • 1

          Eylül ayını ortalamamızla beraber, gözler TÜİK tarafından açıklanacak Eylül enflasyon verilerine döndü. Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2,04 olarak açıklanan verilerin Eylül ayında ne olacağı merak edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Peki, 2025 Eylül enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2025 EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          TÜİK, Eylül enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

        • 3

          2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

          2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

          Buna göre enflasyon, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

        • 4

          Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,95 arttı, aylık %2,04 arttı

          TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

        • 5

          Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,16 arttı, aylık %2,48 arttı

          Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,28 artış gösterdi.

        • 6

          BAKAN ŞİMŞEK AĞUSTOS VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

          Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüşün Ağustos'ta da devam ettiğine dikkati çekerek, "Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi." ifadesini kullandı.

          Şimşek, NSosyal hesabından, Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

          Dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürdüğüne işaret eden Şimşek, Ağustos'ta yıllık enflasyonun geçen yılın mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33'ün altına indiğini belirtti.

          Şimşek, zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisinin 0,7 puan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

          "Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş Ağustos'ta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."

