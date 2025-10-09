OPEL

- Opel Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı,

- Opel Astra, tüzel müşterilere özel 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı,

- Frontera Hybrid modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- Opel Grandland tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı

- Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 300 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi,

- Frontera Elektrik modelinde ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Astra Elektrik modelinde tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi,

- Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânı,

- Combo, manuel şanzımanlı Essential donanım seviyesinde 150 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi,

- 8 ileri otomatik şanzımanlı Essential ve Edition donanım seviyesinde 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Ultimate donanım seviyesinde ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- Combo Cargo, 500 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi olanağı,

- Combo Elektrik modelinde ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği,

- Vivaro Cargo, 5.3 m3 hacmindeki Ultimate versiyonunda 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi, daha geniş 6.1 m3 hacmindeki Ultimate XL versiyonunda ise 600 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi,

- Vivaro City Van modeli de 600 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi,

- Movano’da ekim ayına özel 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.