2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Bu ay 10 şirket, yıl içinde elde ettikleri kârın belirli bir kısmını nakit olarak hissedarlarına dağıtacak. Açıklanan temettü tutarları 0,0094 TL ile 6,7901 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yatırımcılar ise hangi şirketin ne kadar ödeme yapacağını ve takvimin nasıl şekilleneceğini merak ediyor. İşte 2025 Ağustos ayı güncel temettü listesi ve dikkat çeken rakamlar…