Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yeniden gündemde. Bu ay içerisinde 10 şirket, yılın ilk yarısında elde ettikleri kârları yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldı. Temettü dağıtımları, özellikle uzun vadeli değer yatırımı yapanlar için önemli bir getiri unsuru olmaya devam ediyor. Peki, bu ay kaç firma kaç TL temettü veriyor? İşte, Ağustos ayı temettü ödeme takvimi...