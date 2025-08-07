Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılı süresince evde bakım desteği kapsamında toplamda 37,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte evde bakım yardımları da güncellenerek zamlı şekilde ödenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ağustos ayı evde bakım maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte ödeme süreciyle ilgili son gelişmeler ve detaylar...