2025 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, birçok vatandaş maaşların yatırılma tarihini merak etmeye başladı. Memur maaş katsayısında yapılan son düzenlemeyle birlikte evde bakım yardımlarına da zam yapıldı. Peki, evde bakım Ağustos ayı maaşları ne zaman yatacak? İşte, zamlı evde bakım maaşı tutarları ve güncel ödeme takvimiyle ilgili ayrıntılar...
Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılı süresince evde bakım desteği kapsamında toplamda 37,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte evde bakım yardımları da güncellenerek zamlı şekilde ödenmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Ağustos ayı evde bakım maaşlarının hesaplara yatıp yatmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte ödeme süreciyle ilgili son gelişmeler ve detaylar...
2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.