Yeni eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başladı. Yeni yılla beraber, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 takvimi de gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler 1. ve 2. dönemin ne zaman biteceğini, ara tatil ve karne alma tarihlerini merak ediyor. İşte, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil ve dönem tarihleri...