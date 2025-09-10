2025-2026 MEB takvimi açıklandı: İlk ara tatil ne zaman? 1. ve 2. dönem ne zaman bitiyor?
2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü derslerin başlamasıyla resmen açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı yeni dönem takvimi de öğrenciler ve velilerin gündeminde yer aldı. Birinci ve ikinci dönemin hangi tarihlerde tamamlanacağı, ara tatillerin ne zaman yapılacağı ve karnelerin ne zaman dağıtılacağı merak konusu oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair ara tatil ve dönem sonu tarihleri…
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE 1. VE 2. DÖNEM NE ZAMAN BİTİYOR?
Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başladı ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE ARA TATİLLER NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
2025-2026 EĞİTİM YILINA GÖRE YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.