        İBB burs başvurusu ne zaman bitiyor? 2025-2026 İBB burs miktarı ne kadar?

        İBB'nin sunduğu Genç Üniversiteli Desteği bursu için başvurular devam ediyor. Yeni eğitim döneminde şartları karşılayan öğrencilere 20 bin TL burs desteği sağlanacak. Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden veya 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi aracılığıyla yapılabiliyor. İşte 2025 yılı İBB burs başvurularına dair tarih ve detaylar…

        Giriş: 14.10.2025 - 17:42 Güncelleme: 14.10.2025 - 17:42
        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100 bin üniversite öğrencisine sunduğu “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları devam ediyor. 2025-2026 akademik yılı için 20 bin TL olarak belirlenen bu bursu almak isteyen öğrencilerin gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, İBB burs başvurusu için son tarih ne zaman? İşte tüm ayrıntılar…

        • 2

          2025 İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU BAŞVURU TARİHLERİ

          Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması ve 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' web sitesi üzerinden yapılacak.

        • 3

          İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU NE KADAR?

          2024 yılında İBB, 100 bin öğrenciye 15 bin TL değerinde burs sağladı. 2025-2026 eğitim yılı burs miktarı 20 bin TL olarak belirlendi.

        • 4

          İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSU ŞARTLARI

          - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          - Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

          - Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

          - Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

          - Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf/özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak

          - Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

          - Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

        • 5

          KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

          - Açık öğretimde okuyan öğrenciler

          - Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

          - Ücretli değişim programında bulunanlar

          - Ön Lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek Lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler.

        • 6

          İSTENİLEN EVRAKLAR

          - Sabıka kaydı almadığına dair belge,

          - Öğrenci belgesi,

          - Transkript belgesi,

          - Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi,

          - Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.),

          - Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi,

          - Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler,

          - Yurtta veya kirada kaldığına dair belge,

          - Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge.

