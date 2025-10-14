İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 100 bin üniversite öğrencisine sunduğu “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” başvuruları devam ediyor. 2025-2026 akademik yılı için 20 bin TL olarak belirlenen bu bursu almak isteyen öğrencilerin gerekli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Peki, İBB burs başvurusu için son tarih ne zaman? İşte tüm ayrıntılar…