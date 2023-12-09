2024'te dünyayı bekleyen tehlike! Elektrik kesintileri ve internet kıyameti yaşanabilir! İşte Güneş fırtınasının dünyaya etkİleri
Güneş patlamasının ilk oluşumu 1859 yılında gözlemlenmiş ve Carrington Olayı olarak adlandırılmıştır. Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji patlamasıdır. Elektrik yüklü gaz, güçlü bir manyetik alan oluşturur. İşte güneş patlaması hakkında merak edilenler...
- 1
Güneş patlaması oluşumu, bilim insanlarının 2024 yılında güneş enerjisinin maksimum seviyeye ulaşacağını açıklamasının ardından gündeme geldi. Güneş fırtınalarının Dünya üzeride manyetik fırtınalar, radyo frekanslarında kesintiler, iletişim ağlarında bozulmalar ve elektrik kesintileri gibi olaylara neden oluyor. Güneş lekelerinin yakınındaki manyetik alan çizgileri genellikle dolanır, kesişir ve yeniden düzenlenir. Bu durum Güneş patlamaları adı verilen ani enerji patlamalarına neden olur. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya’da radyo iletişimini sekteye uğratabilir. İşte Güneş patlaması nedir? Güneş püskürtüsü neden ve nasıl olur? sorusunun yanıtına ilişkin detaylar...
- 2
2024’TE DÜNYAYI BEKLEYEN TEHLİKE
Dünya, 2024’te uzun süreli internet kesintisi tehlikesiyle baş başa. Bilim insanları tarafından yapılan uyarılara göre 2024 yılı başlarında Güneş fırtınalarının Dünya’yı etkileyebileceği iddia ediliyor. Güneş fırtınaları, elektrik ve uydu sistemi gibi temel iletişim ağlarını sekteye uğratabilir, elektronik cihazları bozabilir.
- 3
İNTERNET KIYAMETİ YAŞATABİLİR!
100 ila 150 yılda bir yaşanan ve dünyayı çok yakından ilgilendiren bir uzay olayı için 2024 yılı işaret ediliyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin MWare ile birlikte düzenlediği bir araştırmada Güneş'te yaşanacak süpersonik patlamaların Dünya üzerinde geniş bir manyetik dalga oluşturabileceği ve birçok elektronik bozulma ile birlikte bir 'internet kıyameti' yaşatabileceği vurgulanıyor. Bundan önceki fırtına Mayıs 1921'de gerçekleşmişti. Teknolojinin hayatımıza etkisinin bu denli yüksek olduğu günümüzde, yeni bir süper sonik fırtınanın hayatı durdurabilecek etkilerinin olduğu da yadsınamaz bir gerçek.
-
- 4
ANİ BİR ENERJİ PATLAMASIDIR
Güneş lekeleri Güneş’in yüzeyinde görünen karanlık noktalardır. Karanlık görünürler çünkü Güneş’in yüzey sıcaklığına göre daha soğuk noktalardır.
Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji patlamasıdır.
- 5
GÜÇLÜ BİR MANYETİK ALAN OLUŞTURUR
Güneş’in yüzeyi hareketli bir alandır. Elektrik yüklü gaz, güçlü bir manyetik alan oluşturur. Güneşteki gazlar sürekli hareket eder ve bu da manyetik alanları dolaştırır, uzatır ve büker. Bu hareket Güneş’in yüzeyinde çok fazla hareketlilik yaratır ve buna da Güneş aktivitesi denir.
Bazen Güneş’in yüzeyi çok aktiftir. Diğer zamanlar ise biraz daha sakin geçer. Güneş aktivitesinin miktarı, Güneş döngüsündeki aşamalarla birlikte değişir. Güneş aktivitesinin, Dünya üzerinde etkileri olabilir. Bu nedenle bilim adamları güneş aktivitesini her gün yakından izler.
- 6
Güneş Patlamaları
Güneş lekelerinin yakınındaki manyetik alan çizgileri genellikle dolanır, kesişir ve yeniden düzenlenir. Bu durum Güneş patlamaları adı verilen ani enerji patlamalarına neden olur. Patlamalar yüksek oranda radyasyonu uzaya saçar. Eğer patlamalar çok yoğun olursa, salınan radyasyon Dünya’da radyo iletişimini sekteye uğratabilir.
Güneş patlamalarına bazen koronal kütle atımı eşlik eder (kısaca CME). Kütle atımları, Güneş'ten gelen büyük radyasyon kabarcıkları ve parçacıklardır. Güneş'in manyetik alan çizgileri aniden yeniden düzenlendiğinde, çok yüksek hızda uzaya doğru patlar ve yayılırlar.
Güneş Aktivitelerinin Dünya’ya Etkisi
Kütle atımından Dünya’ya ulaşan yüklü parçacıklar gökyüzünde Aurora denilen doğal ışınımlara sebep olur. Kütle atımı çok güçlü olduğunda, en kötü durumda elektrik kesintilerine neden olabilir. Güneş patlamaları ve koronal kütle atımları Güneş sitemimizdeki en güçlü patlamalardır.
-