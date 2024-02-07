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        Haberler Spor Futbol 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri - Futbol Haberleri

        UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

        2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 54 ülkenin katılım sağlayacağı UEFA Uluslar Ligi'nde A Millî Futbol Takımı 4. torba yer alırken B Ligi'nde mücadele edecek. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Paris'te gerçekleşecek. Kura çekimi öncesinde, "UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?" Soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2024/2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekiminin gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 20:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 20:01
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        • 1

          54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri belli oluyor. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi Paris'te Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde, "UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?" Soruları gündemdeki yerini aldı. İşte UEFA Uluslar Ligi kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        • 2

          2024-2025 ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          A Milli Futbol Takımı’nın B Ligi’nde mücadele edeceği 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi 8 Şubat günü Paris’te yapılacak. Organizasyon Maison de la Mutualite Konferans Merkezi’nde TSİ 20.00’de gerçekleştirecek.

          54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi’nde takımlar A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. A, B ve C liglerinde yer alacak 16 takım, 4’erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi’nde ise takımlar 3’erli 2 grupta bulunacak.

          A Ligi’nde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çift devreli lig usulüne göre çeyrek final maçları oynayacak. Maçlar sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

        • 3

          UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          Maison de la Mutualité Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE 4. TORBADA

          Takımlar, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken, Türkiye kendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.

          Türkiye'nin de bulunduğu B Ligi'nde torbalar şu şekilde:

          1. torba: Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler

          2. torba: Finlandiya, Ukrayna, İzlanda, Norveç

          3. torba: Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Karadağ

          4. torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan

        • 5

          A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

          B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

          A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

          A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

          C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

        • 6

          Turnuvanın maç takvimi şu şekilde:

          Müsabakalar Tarih

          1 ve 2. maçlar 5-10 Eylül 2024

          3 ve 4. maçlar 10-15 Ekim 2024

          5 ve 6. maçlar 14-19 Kasım 2024

          Yarı finaller 4-5 Haziran 2025

          Final ve üçüncülük maçı 8 Haziran 2025

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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