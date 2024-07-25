Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de tercih dönemi başladı. Seçmek istedikleri bölüme göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerine göre tercih yapacak öğrenciler tercih kılavuzunun açıklanmasını bekliyor. İşte, 2024 YKS tercih dönemi tarihleri ve tercih ekranı...