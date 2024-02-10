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        Haberler Gündem 2024 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?

        2024 YKS son başvuru tarihi: YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 1 Şubat tarihi itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile, YKS başvuru ücreti ve başvularının sona ereceği tarih netlik kazandı. Bilindği üzere üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşmaktadır. İşte 2024 YKS son başvuru tarihi ve başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 19:48 Güncelleme: 10.02.2024 - 19:48
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        • 1

          YKS başvuru süreci başladı. Üniversite hayaliyle çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak YKS, ÖSYM tarından organize edilecek. Peki, "YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?" İşte 2024 YKS son başvuru tarihi ve başvuru ücretine ilişkin tüm detaylar...

        • 2

          YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat 2024'te sona erecek.

          2024 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 3

          YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

          YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024

        • 4

          2024 YKS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU!

          YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024

          YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024

          YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024

        • 5

          YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

          YKS Üniversite sınavı (YKS) başvuru kılavuzu başvuruların başlaması ile ilgili erişime açıldı.

          YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YKS başvuru ücreti belli oldu. Sınav ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı.

          Her oturum için ücret 115 liradan 295 liraya çıkarıldı.

          Lisans programlarına yazılmak isteyenler (TYT+AYT girecekler) toplam 590 lira ödeyecek.

          Önlisans programlarına kaydolmak isteyenler (TYT) 295 lira ödeyecek

          3 oturuma da katılacak bir adayın toplamda 885 lira ödemesi gerekiyor.

        • 7

          ÜNİVERSİTE SINAVI YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          2024-YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklar.

        • 8

          Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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