ÖSYM sınav takvimi Kasım ayı başında yayınlandı. Sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte YKS sınav tarihi de belli oldu. TYT - AYT ve YDT olmak üzere üç basamaktan oluşan üniversite sınavı yani YKS başvuru tarihleri de sınav takvimiyle birlikte belli oldu. İşte merak edilen 2024 YKS sınav tarihi ve YKS başvuru tarihleri...