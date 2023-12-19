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        Haberler Gündem 2024 YKS sınavı ne zaman yapılacak? TYT, AYT ve YDT sınav tarihleri ile YKS başvuru tarihleri

        2024 yılında YKS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri

        Yeni yılda üniversiteye gidecek milyonlarca öğrenci sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimini açıklamasıyla TYT, AYT ve YDT'den oluşan üç basamaklı YKS sınavının tarihleri de belirlendi. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 13:17 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:17
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        • 1

          Yeni yılda hayalindeki üniversiteye girmek için çabalayacak öğrenciler 2024 YKS sınavını heyecanla bekliyor. ÖSYM 2024 sınav takvimini paylaşmasıyla YKS tarihi de kesinleşti. Peki, 2024 yılında YKS sınavı ne zaman yapılacak? İşte, tüm detaylar...

        • 2

          2024 YKS NE ZAMAN?

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 takvimine göre; TYT, AYT ve YDT'den oluşan YKS sınavları 8-9 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          TYT 8 Haziran Cumartesi günü, AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

        • 3

          YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 4

          YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilir.

          Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrim içi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda yapabilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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