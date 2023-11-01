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        Haberler Gündem 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS başvuruları ayın kaçında başlayacak? Gözler ÖSYM sınav takviminde

        2024 YKS ne zaman ve hangi tarihte yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite takviminde

        Üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlandı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 00:23 Güncelleme: 01.11.2023 - 00:23
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        • 1

          ÖSYM tarafından üniversite adaylarına yapılan YKS sınavı için araştırmalar başladı. Üniversiteye girmek isteyen öğrenciler YKS sınavına girerek tercihlerde bulunacak. TYT, AYT, YDT olmak üzere üç sınavdan oluşan YKS tarihleri için detayları derledik.

        • 2

          YKS 2024 NE ZAMAN?

          ÖSYM YKS 2024 tarihi henüz kesinleşmedi. Haziran ayında gerçekleşen üniversite sınavının 15-16 Haziran tarihlerinde yapılması tahmin ediliyor.

        • 3

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK

          ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin netleşmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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