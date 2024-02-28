2024 YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
1 Şubat'ta başlayan YKS başvuruları 26 Şubat tarihinde sona erdi. Başvurularının tamamlanmasının ardından gözler, YKS geç başvuru tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihleri ve sınav ücreti gibi bilgiler netlik kazanmış oldu. Bilindiği gibi YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumdan oluşacak. İşte 2024 YKS geç başvuru ücreti...
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YKS başvurularının sona ermesinin ardından, YKS geç başvuru tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, YKS geç başvuru ücretini ve başvuruların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "2024 YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl başvuru yapılır?" İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuruların başlayacağı tarih...
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YKS BAŞVURULARI SONA ERDİ!
YKS başvuru tarihi ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre netlik kazandı. YKS 2024 başvuruları 1 Şubat 2024'te başladı ve 26 Şubat Pazartesi günü sona erdi.
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2024 YKS GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS geç başvuru işlemleri 5-7 Mart tarihleri arasında alınacak.
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2024 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuru ücreti, %50 artırımlı olarak ödenmektedir. YKS geç başvuru ücreti oturum başına 442,5 TL'dir.
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YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YKS geç başvuru işlemi de normal başvuru adımlarını izleyerek yapılıyor. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurusunu tamamlayabiliyor.
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2024 YKS SINAV TARİHLERİ
YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1. Oturum 08.06.2024
YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) 2. Oturum 09.06.2024
YKS Yabancı Dil Testi (YDT) 3. Oturum 09.06.2024
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