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        Haberler Gündem 2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri TYT - AYT - YDT: YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

        2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS başvuruları ne zaman başlıyor?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile YKS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda uygulanmaktadır. İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi ile YKS başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 01:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 01:33
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        • 1

          Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniveriste sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, TYT - AYT - YDT hangi tarihte yapılacak?" İşte TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri...

        • 2

          YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

        • 3

          2024 YKS NE ZAMAN?

          Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 HAZİRAN 2024

          Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 HAZİRAN 2024

          Yabancı Dil Testi (YDT) 9 HAZİRAN

        • 4

          YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilir.

        • 5

          Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrim içi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda yapabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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