Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniveriste sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, TYT - AYT - YDT hangi tarihte yapılacak?" İşte TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri...