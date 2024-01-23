2024 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS başvuruları ne zaman başlıyor?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile YKS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Bilindiği gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda uygulanmaktadır. İşte 2024 ÖSYM sınav takvimi ile YKS başvuru ve sınav tarihleri...
- 1
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu başvuru süreci ile başlıyor. Üniveriste sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, YKS başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. YKS başvuruları; ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Peki, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor, TYT - AYT - YDT hangi tarihte yapılacak?" İşte TYT - AYT - YDT başvuru ve sınav tarihleri...
- 2
YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS başvuru 1 - 26 Şubat tarihleri arasında geç başvurular ise 5 - 7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
- 3
2024 YKS NE ZAMAN?
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 HAZİRAN 2024
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 9 HAZİRAN 2024
Yabancı Dil Testi (YDT) 9 HAZİRAN
-
- 4
YKS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilir.
- 5
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrim içi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda yapabilir.