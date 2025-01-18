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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 yılında 7 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı - İş-Yaşam Haberleri

        2024 yılında 7 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı

        Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri, 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru alırken, 762 bin 100 adet uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. Tüketiciler tarafından en çok şikayet başvurusu ise ayakkabıdan geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 10:15
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        7 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı
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        Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru yapılırken, 762 bin 100 adet uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023 yılında yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti.

        ELEKTRONİK BAŞVURU YAYGIN OLARAK KULLANILDI

        Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne yazılı olarak başvuru yapma imkanı da bulunurken, ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne ulaştırabiliyor. Bu kapsamda, 2024’te yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67’si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirdi.

        TÜKETİCİLER TARAFINDAN EN ÇOK ‘BEDEL İADESİ’ TALEP EDİLDİ

        Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri’ne 2024’te yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok “bedel iadesi” talebiyle başvuruda bulundu. Ayrıca, yaklaşık 293 bin başvuruda “bedel iadesi” talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise “ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi” talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise, “ücretsiz onarım” ve “bedelden indirim” talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.

        EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

        Ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde 2024 yılında tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2’si ayakkabıya ilişkin (100 bin 448 adet başvuru) olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi.

        Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvuru yüzde 58,79 ile en çok perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi.

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