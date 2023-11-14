2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu! 2024'te kaç gün tatil var?

Yeni yıl tatill günleri 2024 takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Dini ve milli bayramlar ile diğer resmi günler hafta sonları ve kullanılacak izinlerle birleştirildiğinde tatiller 40 güne kadar çıkabiliyor. Merak edenler için 2024 tatil günlerini haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatil günleri...