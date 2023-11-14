2024 yılı resmi tatil günleri belli oldu! 2024'te kaç gün tatil var?
Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2024 resmi tatil günleri de merak ediliyor. Esas itibarıyla 13 buçuk gün resmi tatil olsa da hafta sonları eklenip 7 gün de yıllık izin kullanıldığında tatil günleri 40 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 2024'te kaç gün tatil var? İşte 2024 resmi tatil günleri...
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Yeni yıl tatill günleri 2024 takviminin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Dini ve milli bayramlar ile diğer resmi günler hafta sonları ve kullanılacak izinlerle birleştirildiğinde tatiller 40 güne kadar çıkabiliyor. Merak edenler için 2024 tatil günlerini haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatil günleri...
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2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)
Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)
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HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ
Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)
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40 GÜN İHTİMALİ
Ramazan ve Kurban Bayramları 9 gün tatil olduğunda ise toplam tatil süresi 40 güne çıkmış olacak. Ancak bununla ilgili Kabine'nin tatil günü kararı alması gerekiyor.