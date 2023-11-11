2024 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu!
Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu kapsamda zengin olma haliyle yılbaşı özel çekilişi için bilet almayı düşünenler, çeyrek, yarım, tam bilet ve büyük ikramiye tutarını araştırmaya başladı. 31 Aralık gecesi Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek yılbaşı özel çekilişinde toplamda teselli ikramiyesi de dahil olmak üzere 2 milyarın üzerinde para dağıtımı yapılacak. Peki, "MPİ yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar oldu, büyük ikramiye ne kadar?" İşte 2024 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları...
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Yılbaşı için geri sayım sürerken, 31 Aralık gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli olurken, büyük ikramiye miktarı açıklandı. Bilet alıp çekiliş heyecanını yaşamak isteyenler, "MPİ yılbaşı özel çekilişi çeyrek, yarım, tam bilet fiyatı ne kadar oldu, büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?" Sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte yılbaşı özel büyük ikramiye tutarı...
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2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?
Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.
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2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.
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31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU
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