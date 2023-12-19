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        Haberler Gündem 2024 yılbaşı tatili kaç gün sürecek? Bu sene yılbaşı hangi güne denk geliyor ve 1 Ocak tatil mi?

        2024 Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak resmi tatil mi?

        Yeni yıla girmeye az bir süre kala yılbaşı programları da yapılmaya başlandı. Bu kapsamda birçok vatandaş yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini ve hangi tarihlerin resmi olarak tatil olduğunu merak ediyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:03
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        • 1

          2024 yılına girmeye günler kala yılbaşı tatiline dair aramalar hız kazandı. Bu kapsamda hem özel sektör hem de kamu çalışanları yılbaşı tatilinin kaç gün süreceğini ve hangi tarihlere denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2024 yılbaşı tatili günleri...

        • 2

          2024 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

          Bu sene 30 Aralık Cumartesi, 31 Aralık da Pazar gününe denk geliyor. Ancak 30-31 Aralık resmi tatil değil.

        • 3

          1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

          2024 yılında Pazartesi gününe denk gelen 1 Ocak Pazartesi günü resmi olarak tatil. Bu kapsamda yılbaşı tatili hafta sonu ile birleşerek; 30-31 Aralık ve 1 Ocak şeklinde 3 gün sürecek.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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