2024 bedelli askerlik ücreti gündemi meşgul etmeye başladı. Emekli ve memur zammında olduğu gibi bedelli askerlik ücreti de yılda iki kez belirlenmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretinde katsayı belirlenmektedir. Zam oranı bu katsayı üzerinden tespit edilmektedir. Peki, "2024 yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? Bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?" İşte yeni bedelli askerlik ücretine dair tüm detaylar...