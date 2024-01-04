2024'ü renklendirecek olaylar: Güneş tutulmasından başkent değişimine kadar Dünya'da yaşanacak yenilikler

YAZ OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR

Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları, Fransa'da şimdiye kadar düzenlenen en büyük spor etkinliği olacak. Bu etkinlik, 28 Ağustos'tan 8 Eylül 2024'e kadar 12 gün boyunca gerçekleşecek ve dünyanın en seçkin Paralimpik sporcularından 4 bin 400'ünü bir araya getirecek. Ayrıca bu etkinlikte Break dans ilk kez olimpik bir spor olarak yer alacak.