2024 Trabzon imsakiyesi: Diyanet'e göre Trabzon için iftar saatleri!

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Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre Trabzon için sahur ve iftar vakitleri...

2024 TRABZON İMSAKİYESİ 12 Mart 2024 Salı: 18:31 13 Mart 2024 Çarşamba: 18:32 14 Mart 2024 Perşembe: 18:33 İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN REKLAM

15 Mart 2024 Cuma: 18:35 16 Mart 2024 Cumartesi: 18:36 17 Mart 2024 Pazar: 18:37 TRABZON İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 11 Ocak 2024 – Regaib Kandili 12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı 6 Şubat 2024 – Miraç Kandili 24 Şubat 2024 – Berat Kandili 11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü 5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi 9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi 10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı REKLAM 15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi 16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı 14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili

ORUÇ NASIL AÇILMALI? İftar saatinde, öncelikle hafif bir şeyler yiyip içmekle başlanabilir, örneğin hurma veya su ile başlayabilirsiniz. Daha sonra, tercihen sulu ve hafif bir çorba ile orucunuzu açabilirsiniz. Daha sonra ana yemeği yemek uygun olacaktır. Ancak aşırıya kaçmamak ve hızlı yememek önemlidir, çünkü mide sindirim sürecine alışık olmayabilir. Bu nedenle yavaş yavaş ve dengeli bir şekilde yemek yemek daha sağlıklı olacaktır. Son olarak, orucunuzu dua ederek veya Allah’a şükrederek tamamlayabilirsiniz. 2024 Giresun Ramazan İmsakiyesi Rize iftar ve sahur saatleri 2024

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